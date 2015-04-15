Ученые нашли способ обезопасить самолеты от столкновений с птицами

Столкновения между птицами и самолетами представляют собой большую опасность для авиации. В худшем случае такое происшествие может закончиться авиакатастрофой и гибелью людей, в лучшем - расходами на ремонт транспорта, пишет "Моя Планета". Только в США ущерб от столкновения между птицами и самолетами оценивается в $700 млн в год.

Читайте такжеМолния пробила дыру в носу авиалайнера, летевшего из Исландии в США (фото)

Решением этой проблемы может стать оснащение самолетов специальными предупредительными огнями, которые помогли бы оповестить птиц о приближении лайнеров и избежать столкновения, считают ученые Национального исследовательского центра дикой природы в Сандаски. Опытным путем они выяснили, как именно нужно предупреждать птиц об опасности, помня о том, что их зрение отличается от человеческого: птицы обладают более широким восприятием цвета и большей чувствительностью к ультрафиолетовым лучам.

Объектами исследования стала североамериканская птица отряда воробьинообразных - трупиал, которая не обладает такой остротой зрения, как более крупные виды пернатых, и часто сталкивается с самолетами. Ученым удалось установить, что трупиалы лучше всего реагируют на голубой свет с длиной волны 470 нм. Именно такие светодиодные лампы они установили на небольшой самолет с дистанционным управлением и проследили, как птицы будут реагировать на летательный аппарат с включенным, выключенным и пульсирующим светом. В ходе этого эксперимента птицы находились в клетках, а самолет демонстрировался им стационарно и в полете, направленном к клетке.

Исследователи обнаружили, что пернатые в два раза быстрее реагируют на самолеты с освещением (как мигающим, так и постоянным), чем без него. Наличие подсветки даже у неподвижного самолета в пять раз чаще вызывало у птиц предупредительные реакции: они вытягивали шеи, поднимали головы или скукоживались.

Опыт с движущимся самолетом показал, что скорость реакции птиц замедляется по мере увеличения скорости аппарата, однако и в этом случае наличие освещения помогало пернатым замечать опасность быстрее. Впрочем, это была реакция не только на огни, но и на шум, отмечают ученые.

На основании этих экспериментов биологи предлагают несколько типов освещения, которые помогут птицам вовремя заметить самолет и снизят вероятность столкновений. Это освещение взлетно-посадочной полосы, бортовые огни, которые могут мигать во время руления на земле и гореть непрерывно во время полета. По мнению ученых, аналогичным способом нужно оснастить стационарные объекты, представляющие потенциальную угрозу для птиц: небоскребы, башни и ветровые турбины.