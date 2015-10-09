NASA обнародовало подробный план подготовки миссии на Марс

"NASA находится ближе всего к отправке американских астронавтов на Марс, чем когда-либо ранее. (...) NASA направляет нашу нацию и весь мир в путешествие на Марс", - отметил глава NASA Чарльз Болден,передает Lenta.ru.

Читайте такжеВ NASА анонсировали новую флагманскую миссию

Он также сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить план с членами Конгресса, а также национальными коммерческими и международными партнерами. Сам план предусматривает активную деятельность по трем основным направлениям.

Первое из них - Earth Reliant - предполагает продолжение исследований на Международной космической станции. В настоящее время это единственная площадка, на которой NASA отрабатывает технологии продолжительного пребывания человека в космосе и его влияние на здоровье астронавтов.

Второе - Proving Ground - направлено на проведение работ с целью создания эффективных технологий по манипулированию объектами в условиях далекого космоса. В первую очередь это предусматривает открытие промежуточной базы (например, на окололунной орбите) для доставки астронавтов на Марс.

Третье направление (Earth Independent) включает в себя постройку независимой от Земли инфраструктуры в околомарсианском пространстве (не исключено, что это может быть станция на одной из лун Красной планеты) и в конечном итоге на поверхности Марса.

"Стратегия NASA предполагает проведение краткосрочных мероприятий и развитие потенциала для путешествия на Марс, связанные с устойчивым присутствием в будущем человека в глубоком космосе", - пояснил помощник главы агентства Уильям Герштенмайер.

NASA перечислило основные имеющиеся заделы, связанные с транспортом, эффективной работой и здоровьем астронавтов.

Агентство в рамках предстоящего пуска ракеты компании SpaceX планирует исследовать возможности надувного модуля Bigelow Expandable Activity Module. Близки к завершению базовые работы по основному пилотируемому кораблю для Марса (Orion). Первый пуск сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) должен состояться в ближайшие три года.

Миссия ARM (Asteroid Redirect Mission) позволит исследовать возможности использования солнечной энергии для перемещения тяжелых объектов (астероидов) в глубоком космосе и изучить материю этих небесных тел.

В рамках проектов DSN (Deep Space Network), NEN (Near Earth Network) и SN (Space Network) NASA отработает возможности эффективной коммуникации между астронавтами на Красной планете, околомарсианскими станциями и наземными службами.

В 2030-е годы NASA запланировало отправить на Марс первых людей. Миссия займет около 1100 суток. На поверхности планеты ожидается высадка примерно 10-тонного аппарата (это в 10 раз больше самого тяжелого ровера Curiosity), а также возвращение его части на Землю.