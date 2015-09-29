Süddeutsche Zeitung: На Марсе течет вода

Об этом пишет Роберт Гаст в статье под названием «На Марсе течет вода», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

В конце 19-го века, астрономы Земли были согласны: соседнюю планету Марс пересекают тысячи километров каналов. Многие исследователи думали, что это огромные трещины. Более популярным среди общественности было другое толкование: Каналы сделали марсиане, которые с помощью гигантских структур транспортируют воду через засушливую планету.

Большие каналы оказались оптической иллюзией. Но вместо этого, их уменьшенные версии сейчас вызывают ажиотаж: В последние годы, космические зонды с орбиты Марса обнаружили в некоторых местах наклонные желоба в стенах кратеров и крутые склоны. Летом эти борозды растут, а зимой – исчезают.

Теперь, американское космическое агентство НАСА представило свое объяснение этого явления: По желобам постоянно перемещается вода, сообщает исследовательская группа во главе с Лухендрой Ойха из Технологического института Джорджии в журнале Nature Geoscience. Ранее были определенные указания на это, теперь исследователи, по-видимому, более уверены.

Откуда берется вода?

На самом деле, воды в жидком состоянии на Марсе быть не должно. Красная планета – это ледяная пустыня. Там действительно есть лед под полярными ледяными шапками и в ледниках глубоко под поверхностью. Но даже если он тает, вода не может течь. На Марсе, жидкости почти сразу испаряются из-за тонкого слоя атмосферы.

Очевидно, у воды в желобах до 18 метров шириной есть помощники. Исследователи НАСА, с помощью данных проб с космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили в четырех местах следы солей, которые были в контакте с водой. Видимо, талая вода в теплые дни вымывает соль из почвы. Так возникает вязкий рассол, который даже при температуре 70 градусов ниже нуля остается жидким. Он становится причиной песчаных оползней на Марсе. Поскольку вода полностью испаряется только через несколько минут, материал может проскользнуть в долину, звучит предположение.

Но тайна желобов разгадана только частино. Пока не ясно, откуда вообще берется вода, которая смешивается с солью, пишут исследователи. Участки, на которых были обнаружены отложения солей, расположены рядом с экватором. Там нет льда под поверхностью. Возможно, соль впитывает пар из атмосферы, сказала на пресс-конференции исследователь НАСА Мэри Бет Вильгельм. Ральф Яуманн из Немецкого аэрокосмического центра считает открытие огромным прогрессом. «Пробы сенсационные, эти соли очень трудно определить», говорит эксперт по Марсу. По его мнению, таким образом, увеличилась вероятность того, что на Марсе есть жизнь. «В соляном растворе могут плавать микробы», говорит Яуманн. Без сомнений это можно уточнить только после того, как образец соленой воды вернется на Землю. Такая миссия будет состоять из двух частей: сначала, робот должен наполнить бутылочку соленой водой, которая затем с помощью ракеты будет транспортирована с Марса на Землю.