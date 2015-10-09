Ученые NASA считают, что на Марсе в прошлом существовали озера

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг в журнале Science, передает ТАСС.

По мнению сотрудников космического ведомства, водой, в частности, некогда был заполнен кратер Гейл, диаметр которого составляет около 154 км. К таким выводам ученые пришли, изучив информацию, собранную, в том числе, с помощью марсохода Curiosity. Как отмечают исследователи, озера, возможно, существовали в течение достаточно продолжительного для зарождения жизни времени.

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Как отметил один из руководителей проекта Curiosity, ученый Калифорнийского технологического института Джон Гротзингер, имеющиеся данные говорят о том, что в кратере имело место отложение осадочных пород на протяжении тысячелетий, что подтверждает продолжительное существование озер. Источником воды, вероятно, могли быть дожди или тающие льды. "Если найдены свидетельства существования озер, то это может быть аргументом в пользу наличия жизни", - констатировал Гротзингер.

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