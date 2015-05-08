Глава NASA заявил о "консенсусе" в организации полета человека на Марс

Об этом он заявил на конференции Humans 2 Mars, которая прошла с 5 по 7 мая в Вашингтоне под эгидой некоммерческой организации Explore Mars, Inc, передает Новое время.

Глава агентства отметил, что для реализации долгосрочной задачи в виде отправки человека на Марс NASA сейчас занимается целым рядом взаимосвязанных проектов.

Один из них - модернизированный вариант миссии по захвату и использованию околоземного астероида. Ранее предлагался захват и транспортировка небольшого тела диаметром не более 8 метров на окололунную орбиту - сейчас же организация решила отправить к околоземному астероиду роботизированную миссию. В ней корабль опустится на астероида, возьмет крупный камень - до 4 м в диаметре - а затем отбуксирует его к лунной орбите.

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Еще одним элементом подготовки к миссии на Марс Болден назвал недавно начавшееся годовое пребывание на МКС одного астронавта NASA и одного российского космонавта. За это время планируется исследовать физиологические и психологические особенности долгосрочного космического полета.

Кроме того, ведется отработка нового пилотируемого корабля Orion и тяжелого ракета-носителя Space Launch System, грузоподъемностью до 130 тонн, который должен вывести Orion к лунной орбите, а в перспективе - доставить на орбиту компоненты для сборки пилотируемого корабля к Марсу.

Ранее СМИ сообщали, что дороги и укрытия на Марсе смогут построить с помощью 3D-принтера.