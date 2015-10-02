Skype запустила синхронный перевод голосовых звонков

Как следует из официального сообщения компании, услуга будет доступна для шести языков: английского, французского, немецкого, итальянского, китайского и испанского, передает Русская Служба Би-Би-Си.

"В компании давно мечтали сломать языковой барьер между пользователями", - утверждают в Skype.

Skype Translator использует технологии распознавания речи и автоматического перевода. Кроме того, отличительной чертой является машинное обучение: то есть чем больше человек будет пользоваться сервисом, тем корректнее перевод будет работать. Также компания запускает автоматический перевод текстовых сообщений - сервис будет поддерживать более 50 языков.

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Новая функция появится в ближайшие несколько недель на платформах Windows. Когда функция будет доступна на других платформах, не сообщается.

Как сообщал УНИАН ранее, в средине декабря прошлого года Skype запустил тестовую версию функции Skype Translator, автоматически переводящей речь на другие языки во время голосовых звонков. Предварительная версия Skype Translator обеспечивала синхронный перевод речи во время голосовых звонков пока лишь между двумя языками — испанским и английским.