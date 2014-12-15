Skype запустил функцию синхронного перевода голосовых сообщений

Популярный сервис Skype запустил тестовую версию функции Skype Translator, автоматически переводящей речь на другие языки во время голосовых звонков. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе Skype.

«Более десятилетия Skype разрушал географические барьеры, чтобы обеспечивать аудио- и видеокоммуникацию. Используя инновации лаборатории Microsoft Research, Skype отменяет еще один барьер для коммуникаций — язык, на котором говорят люди», — отмечается в сообщении сервиса.

Предварительная версия Skype Translator обеспечит синхронный перевод речи во время голосовых звонков пока лишь между двумя языками — испанским и английским. Кроме того, пользователям Skype будет доступен перевод мгновенных сообщений на более чем 40 языков. Чтобы протестировать функцию уже сейчас, необходимо зарегистрироваться на сайте Skype Translator, выбрать при регистрации испанский язык и воспользоваться сервисом с устройства на платформе Windows 8.1.

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На стартовой странице тестовой версии сервиса русский указан среди 12 языков, в которых пользователь может выразить заинтересованность. В числе других языков — арабский, китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский и испанский. Соответственно, оставшиеся 10 языков помимо английского и испанского — наиболее вероятные следующие кандидаты на поддержку в Skype Translator.

Skype Translator использует технологии распознавания речи, автоматического перевода и машинного обучения. То есть чем больше сервис будет использоваться, тем корректнее он будет работать. По словам разработчиков, долгосрочная цель Skype — обеспечить синхронный перевод речи и сообщений на максимально возможном числе языков и платформ. На странице Skype Translator пользователи могут также указать свои языковые предпочтения. Частоту запросов Skype обещает учесть при запуске новых языков на сервисе.

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Сервис уже протестирован в реальных условиях. Две школы — одна в Мексике, другая в США — попробовали поиграть в игру-угадайку, причем в первой школе дети говорили на испанском, а в другой — на английском. Skype снял этот языковой барьер и позволил детям общаться, не зная языка друг друга.