Ученые из США и Европы примут участие в эксперименте по имитации условий полета на Марс

Как сообщило NASA, в течение 365 дней шестеро добровольцев будут жить в полной изоляции от внешнего мира на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты, передает ТАСС.

Начиная с 2013 года это будет уже четвертая группа ученых, обрекающая себя на заточение в автономном комплексе на Гавайях. Первые две группы затворников жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше. Новый этап длиною в целый год начнется 28 августа.

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"Чем дольше становится каждая миссия, тем лучше мы понимаем, с какими рисками связано космическое путешествие", - заявила Ким Бинстед, научный руководитель проекта, совместно разработанного NASA и Гавайским университетом. Организаторы надеются, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США рассчитывает осуществить в 2030-е годы.

В частности, будет продолжено изучение медицинских и психологических проблем, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющегося на рандеву с Красной планетой. В этих целях участникам эксперимента на Гавайях предстоит осуществить достаточно сложную программу научных исследований, находясь при этом под постоянным наблюдением специалистов. Ученые будут следить за своими подопечными с помощь телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле. Выходить наружу они смогут только в космических скафандрах.

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Шестеро добровольцев - трое мужчин и три женщины в возрасте до 30 лет - были отобраны по конкурсу специальной комиссией, изучившей сотни заявок со всего мира. Командиром экипажа стала американка Кармел Джонсон, занимающаяся проблемами почвоведения и экологии в штате Монтана. Вместе с ней в эксперименте примут участие молодые ученые из США и Европы, в том числе физик, инженер, биолог, врач и архитектор, мечтающий спроектировать постоянный научно- исследовательский и жилой комплекс на Марсе.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA успешно завершило шестые испытания двигателя RS-25 для сверхтяжелой ракеты SLS, предназначенной для пилотируемых полетов в далекий космос, в частности к Марсу.