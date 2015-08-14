NASA испытало двигатель сверхтяжелой ракеты для полетов на Марс

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство.

Огневые испытания RS-25 проходили в течение 535 секунд — именно такой период времени будут работать силовые агрегаты первой ступени при реальном пуске ракеты. Детальный анализ испытаний займет несколько дней, однако тестирование, ставшее шестым подобным мероприятием, уже признано NASA успешным.

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Испытания двигателя проходили на платформе А-1 в космическом центре Стенниса в штате Миссисипи. За мероприятием наблюдали около 1,2 тысячи человек, среди них — специалисты NASA, члены их семей, а также представители СМИ.

По словам разработчиков, на сегодняшний день в мире никто, кроме Boeing, не занимается разработкой носителей аналогичной грузоподъемности, в связи с чем NASA называет SLS самой мощной в мире ракетой.