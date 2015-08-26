Китайский эксперт раcсказал об особенностях нового iPhone

По словам оператора китайской компании China Telecom, новые гаджеты будут иметь функцию Fource Touch, распознающую силу нажатия для расширения возможностей по управлению системой. Компания якобы хочет первой заявить про реализацию этой технологии в смартфонах, но на рынке уже есть ZTE Axon Mini и Huawei Mate S, дисплеи которых способны распознавать степени нажатия, сообщает iPhones.ru.

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Эксперт подтвердил, что оперативная память устройства будет увеличена в два раза - до 2 гигабайт. Так же на iPhone 6S будет установлена более мощная камера с 12-мегапиксельным модулем.

Улучшится и процессор устройства Apple A9.

Ранее УНИАН сообщал, что с октября компания Apple начнет массовое производство нового iPad Pro. Диагональ дисплея находится в пределах между 12,3 и 12,9 дюймами. Устройство имеет идентификатор «iPad6,8». Разрешение экрана предполагаемого iPad Pro составляет 2732×2048 пикселей. В отчётах специалистов из AppSee указаны данные о запуске программ из App Store на этом устройстве.

Презентация iPhone 6S и iPhone 6S Plus запланирована на 9 сентября.