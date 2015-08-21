Стало известно, когда Apple выпустит новый IPad с высоким разрешением и Force Touch

Диагональ дисплея находится в пределах между 12,3 и 12,9 дюймами. Устройство имеет идентификатор «iPad6,8». Разрешение экрана предполагаемого iPad Pro составляет 2732×2048 пикселей. В отчётах специалистов из AppSee указаны данные о запуске программ из App Store на этом устройстве.

Кроме этого, была найдена информация про работу iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

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Если найденная информация подтвердится, то разрешение iPad Pro будет соответствовать плотности 263 точки на дюйм. Информация о высоком разрешении подтверждается обнаруженной в коде iOS 9 клавиатурой с масштабированием для больших экранов.

По данным KGI Securities массовое производство iPad Pro начнётся в октябре. Устройство получит распознающий силу давления дисплей, поддерживающий специальный «стилус Force Touch». Новинку представят этой осенью, но её появление на презентации 9 сентября вместе с новыми iPhone и Apple TV маловероятно.

Ранее УНИАН сообщал, что фирма Fiksu, занимающаяся маркетингом мобильных приложений, заметила в информационной базе за июль данные о двух ранее не упоминавшихся iPhone.

"Из 150 смартфонов Apple 87 штук имеют идентификаторы iphone8.1, ещё 67 штук обозначены записью iphone8.2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущие модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus идентифицируются как iphone7.2 и iphone7.1 соответственно. При этом третья подпись для iPhone 6c отсутствует. Теоретически, он должен обозначаться пометкой iphone7.3 или iphone7.4.