Пульсар выбросил часть материи в космос

Об этом пишет группа астрофизиков в Astrophysical Journal, передают РИА Новости.

"Эти два объекта расположены очень необычно и дали нам возможность наблюдать за тем, как пульсар, предположительно, пробил газовый диск вокруг своей звезды и выбросил часть его материи в космос", — приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования, ученого Джорджа Павлова из Penn State University.

Ученые намерены продолжить наблюдение за двойной системой B1259 с помощью обсерватории "Чандра" в 2015-2016 годах.

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Ученые с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" NASA наблюдают за двойной звездной системой B1259, которая находится на расстоянии в 7500 световых лет от Земли и содержит звезду примерно в 30 раз массивнее Солнца и пульсар, движущийся по эллиптической орбите вокруг своего светила-компаньона и регулярно излучающий импульсы. Сочетание быстрого вращения и интенсивного магнитного поля пульсара породило сильный ветер высокоэнергетических частиц, движущихся от пульсара со скоростью, близкой к скорости света. Нейтронные звезды (пульсары) образуются в результате гравитационного коллапса нормальных звезд с массами в несколько раз больше солнечной.

Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики нашли в относительно небольшой галактике, существовавшей на заре жизни Вселенной, уникальную сверхмассивную черную дыру с аномально высокой массой, заставившей ученых усомниться во всех современных теориях о жизни галактик.