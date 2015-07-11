Астрофизики нашли уникальную сверхмассивную черную дыру с аномально высокой массой

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

"Во время этих наблюдений мы пытались искать "нормальные" черные дыры и галактики, а не их экзотические варианты. Наш проект был нацелен на поиск сверхмассивных черных дыр "средней массы", которые населяют большинство галактик сегодня. Мы были просто шокированы тем, что нам удалось найти такую чрезвычайно большую черную дыру в такой ранней эпохе", — заявила Меган Урри (Megan Urry) из Йельского университета (США).

Урри и ее коллеги наблюдали за самыми далекими галактиками Вселенной при помощи орбитальных телескопов XMM-Newton и Чандра, работающих в рентгеновском диапазоне излучения. Мы видим их в том состоянии, в котором они существовали примерно 1,5-2 миллиарда лет после Большого Взрыва, в первые эпохи жизни Вселенной и время начала формирования самых ранних галактик.

Изучая эти галактики и сверхмассивные черные дыры в их центрах, группа Урри натолкнулась на крайне необычный объект CID-947. Он является самой заурядной галактикой, масса звезд в которой всего в 44 миллиарда раз больше, чем у нашего Солнца. Для сравнения, этот показатель для Млечного Пути, который считается достаточно небольшой спиральной галактикой, составляет 64 миллиарда масс Солнца.

Но при этом масса сверхмассивной черной дыры в ее центре оказалась непомерно большой. По расчетам Урри, ее масса превышает солнечную почти в семь миллиардов раз, что делает данный объект одним из самых больших черных дыр в юной Вселенной.

Читайте такжеАстрофизики впервые открыли систему из пяти звезд

Такой результат полностью противоречит устоявшимся теориям о росте черных дыр в центрах галактик, которые постулируют, что "звездные мегаполисы" и живущий в их центре "тяжеловес" растут примерно с одинаковой скоростью и что их массы всегда относятся как 1 к 500. В случае с CID-947 черная дыра "всего" в восемь раз легче, чем вся галактика в целом.

Это означает, что она росла гораздо быстрее, чем остальная часть "звездного мегаполиса", словно "съедая" почти весь газ, который попадал в CID-947 из межгалактической среды, относительно богатой и плотной по сравнению с сегодняшним днем.

Читайте такжеКомету Чурюмова-Герасименко назвали обиталищем инопланетной жизни

Подобный вывод не только противоречит теориям роста галактик, но и свидетельствует о том, что сверхмассивные черные дыры не всегда выступали "душителями" процесса звездообразования, какими их сегодня считают ученые. Все это указывает на то, что текущие представления о жизни ранней Вселенной нуждаются в коренном пересмотре.

Ранее УНИАН сообщал, что черная дыра — монстр проснулась в двойной системе V404 Лебедя после 26 лет молчания, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).