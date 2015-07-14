Ученые объяснили, почему мелодии "застревают" в голове человека

Процесс, в ходе которого в голове постоянно крутится одна и та же мелодия, получил название "феномен навязчивых мелодий", пишет "Моя планета". Данное явление психолог Лорен Стюарт и ее коллеги связывают с ослаблением в мозге контроля над обработкой воспринимаемой нами звуковой информации.

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В английском языке непроизвольное повторение услышанных мелодий получило меткое название "ушной червь". С этим неприятным явлением сталкиваются в равной степени и мужчины, и женщины, однако у последних действие этого феномена продолжается обычно дольше, что не может не раздражать. Интересно, что большую склонность к непроизвольному повторению образов имеют люди более нервные или страдающие психическими расстройствами, например неврозами.

Исследователи утверждают, что они приблизились к разгадке того, где же именно в нашей голове могут "застревать" мелодии. Стюарт и ее коллеги изучили связь между частотой "проигрывания" в голове человека мелодий и размерами областей мозга, связанных с восприятием звуковой информации. Для проведения исследований с помощью томографа были приглашены 44 добровольца обоих полов от 25 до 70 лет. Ни один из них не являлся профессиональным музыкантом. С помощью томографа были установлены частота, продолжительность и появление неприятных ощущений от навязчивых мелодий. При этом исследователи также выяснили, какой образ жизни ведет опрашиваемый, какую музыку слушает, имеет ли любимые музыкальные стили. После томографии испытуемых обследовали с помощью МРТ с целью выявить возможные морфологические различия в структурах мозга.

Отличия действительно нашлись, и, по мнению специалистов, именно они и могут указывать на появление "ушных червей". Оказалось, что у людей, которые часто мучаются от назойливых мелодий, есть "утоньшение" в коре больших полушарий в височной области (в районе извилины Герша). Также тоньше кора и в правой нижней лобной извилине. Обе эти части головного мозга как раз и отвечают за обработку звука. Отметим, что у профессиональных музыкантов в этих местах, наоборот, присутствуют утолщения.

Эти области мозга выполняют "тормозящую" функцию в обработке звуков и, по мнению ученых, способны подавить внезапные проявления активности других областей. Соответственно, чем тоньше кора в этих частях мозга - тем слабее контроль. И, таким образом, музыка в голове снова начинает играть сама по себе.