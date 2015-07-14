Человечество впервые добралось до Плутона: прямая трансляция

Сегодняшний день войдет в историю как день, когда человечество достигло одной из самых отдаленных планет нашей Солнечной системы - Плутона.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу NASA.

Космический аппарат New Horizons, который стартовал с Земли более 9 лет назад, приблизится к Плутону на максимально близкое расстояние и облетит его.

Если все пойдет по плану, New Horizons подлетит вплотную к Плутону в 14:49 по киевскому времени.

Это историческое событие NASA покажет в прямой трансляции.

New Horizons - первый в истории космический аппарат, который долетит до Плутона. Его миссия длится уже 9 лет, 5 месяцев и 25 дней.

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Отметим, что мы не сможем увидеть, как зонд пролетает мимо Плутон, поскольку на Земле ещё нет телескопа такой мощности, чтобы разглядеть крошечную планету.

New Horizons сделает много сверхчетких снимков планеты и передаст их на Землю, которые NASA и продемонстрируют.