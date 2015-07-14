New Horizons обнаружил "каналы" на поверхности Харона
Зонд New Horizons нашел на поверхности Харона загадочные каналы, чьи размеры превзошли даже Великий каньон на Земле.
Зонд New Horizons, совершающий сегодня историческое сближение с Плутоном и его "семьей", обнаружил загадочные каналы и каньоны на поверхности Харона, которые своими размерами превышают Великий Каньон на Земле.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу NASA.
На одной из последних фотографий, полученных перед последней фазой сближения New Horizons с Плутоном и его спутниками, измерительные приборы зонда обнаружили систему из гигантских каналов, каньонов и разломов, природа происхождения которых пока не известна ученым.
Кроме того, по соседству с данным объектом был найден крупный кратер, окруженный светлыми линиями материи, выброшенной при столкновении Харона и астероида.
Во время сближения с Плутоном вести наблюдения за ним будут все семь научных измерительных приборов, которыми оснащен зонд. Ожидается, что аппарат произведет около 150 замеров, в том числе изучит состав, геологию планеты, температуру ее поверхности, изучит ее рельеф, проверит, есть ли "общая" атмосфера у Плутона и его спутника Харона.
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В ходе этого рандеву зонд временно прекратит связь с Землей, фокусируя все свое "внимание" на изучении карликовой планеты и ее свиты.