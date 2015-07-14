New Horizons обнаружил "каналы" на поверхности Харона

Зонд New Horizons, совершающий сегодня историческое сближение с Плутоном и его "семьей", обнаружил загадочные каналы и каньоны на поверхности Харона, которые своими размерами превышают Великий Каньон на Земле.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу NASA.

На одной из последних фотографий, полученных перед последней фазой сближения New Horizons с Плутоном и его спутниками, измерительные приборы зонда обнаружили систему из гигантских каналов, каньонов и разломов, природа происхождения которых пока не известна ученым.

Кроме того, по соседству с данным объектом был найден крупный кратер, окруженный светлыми линиями материи, выброшенной при столкновении Харона и астероида.

Во время сближения с Плутоном вести наблюдения за ним будут все семь научных измерительных приборов, которыми оснащен зонд. Ожидается, что аппарат произведет около 150 замеров, в том числе изучит состав, геологию планеты, температуру ее поверхности, изучит ее рельеф, проверит, есть ли "общая" атмосфера у Плутона и его спутника Харона.

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В ходе этого рандеву зонд временно прекратит связь с Землей, фокусируя все свое "внимание" на изучении карликовой планеты и ее свиты.