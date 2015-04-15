Межпланетная станция НАСА показала первые цветные снимки Плутона

Снимок, полученный 9 апреля 2015 года при помощи инструмента Ralph, показывает систему в оттенке ярко-желтого цвета. Об этом сообщает Lenta.ru по информации BBC News.

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На момент получения изображения New Horizons находился на расстоянии 115 миллионов километров от Плутона (это примерно равно расстоянию от Солнца до Венеры) и 5 миллиардов километров от Земли. Радиосигналу с данными от зонда, чтобы достичь ее, потребовалось 4,6 часа.

Ранее New Horizons получила черно-белые снимки Плутона и Харона, а в НАСА из этих изображений составили анимацию. Позднее станция сделала черно-белые снимки спутников Плутона Никты и Гидры.

К 14 июля 2015 года автоматическая межпланетнаястанция НАСА New Horizons должна приблизиться на минимальное расстояние к Плутону — 12,5 тысячи километров. Ожидается, что основная часть миссии продлится 16 месяцев.

Основной задачей программы New Horizons является изучение карликовых планет Плутон и Харон. Научное оборудование, установленное на станции, как предполагается, соберет данные о возможном наличии магнитосферы у Плутона, составе атмосферы и строении его поверхности, а также взаимодействии с Хароном.