В Чехии программисты бесплатно и за два дня написали сайт, на который правительство выделило 16 миллионов евро

Все закончилось увольнением министра транспорта Чехии.

Группа чешских программистов-добровольцев бесплатно создала и передала в подарок правительству сервис, написание которого уже было заказано другой компании.

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Как сообщает TJournal, ссылаясь на Novinky.cz, Таким образом разработчики выступили против «расточительности» правительства. По их мнению, бюджет проекта был абсолютно безосновательно раздут. История дошла до премьер-министра Чехии, и тот уволил министра транспорта.

Всё началось с тендера на создание сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Госзаказ на 400 миллион чешских крон (почти 16 миллионов евро) включал в себя разработку интернет-магазина и приложений для iOS и Android. Четырёхлетний контракт на разработку и поддержку сайта без открытого конкурса заключили с подрядчиком Asseco Central Europe.

Подобный госзаказ вызвал возмущение в чешском IT-сообществе из-за «явного расточительства» государства. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек (Tomas Vondracek) назвал тендер «абсурдным» и добавил, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней».

Вондрачек предложил местным специалистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Всё планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital в Праге, а потом просто передать правительству Чехии в качестве подарка и показателя того, как тратятся налоги граждан.

«Нами руководило желание противостоять системе завышения цен на госконтракты, где происходит злоупотребление некомпетентностью клиентов [в вопросах IT]. А наши деньги в итоге просто вылетают в трубу», – отметил Вондрачек.

На призывы в соцсетях откликнулись более 300 программистов из Чехии. В пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada в офисе Вондрачека собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 миллионов евро.

Во время хакатона на работу программистов приезжал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Уже в понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. Он ещё не подключен к системе, но имитирует все необходимые функции. За первые сутки сервис посетили более 175 тысяч человек, которые испытали нагрузку сайта и сделали первые покупки. Оплата доступа к магистрали там ещё недоступна, но есть символические жетоны, все средства от продажи которых идут на помощь детям.

Правительство Чехии изначально предлагало оплатить помощь, но потом приняло сайт fairznamka.cz в подарок, как и задумывалось перед хакатоном. Бабиш подчеркнул, что Министерство транспорта проведёт открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года.

Вондрачек оценил дальнейшую работу примерно в 25% от изначальных 400 миллионов крон и отметил, что его компания не будет участвовать в конкурсе.

Из-за истории с крупным госзаказом министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку. Он отметил, что уважает решение премьера, но добавил, что в его приоритетах было создание системы «без задержек», поэтому конкурс был закрытым.

Напомним, в сентябре прошлого года Государственная аудиторская служба Украины сообщала, что более 90% госзакупок проводятся с нарушениями.