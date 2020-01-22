NASA запустило голосование за лучшее имя для нового марсохода

Голосование продлится до 27 января.

Американское аэрокосмическое агентство NASA составило шорт-лист имен для нового марсохода, который запустят в 2020 году.

Выбрать имя нового марсохода из девяти вариантов можно на сайте миссии до 27 января.

Читайте такжеВ NASA показали планету с двумя солнцами, обнаруженной телескопом TESS (видео)Отмечается, что варианты предлагали американские школьники. Всего с августа 2019 года ученики всех возрастов представили 28 тысяч эссе. Из них выбрали сначала 155 имен, а затем девять финальных вариантов.

Среди них, например, «смелость», «упорство» и «изобретательность».

Когда опрос закроют, девять школьников обсудят предложенные ими варианты с астронавтом NASA Джессикой Уоткинс, «водителем» нового марсохода Ником Уилтси и с Кларой Ма, которая в 2009 году предложила для нового тогда марсохода имя Curiosity.

Победителя назовут в марте. Школьник, чей вариант станет именем ровера, будет наблюдать за его запуском с мыса Канаверал в июле 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, как школьник помог NASA обнаружить новую планету.