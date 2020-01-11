Третий день стажировки: обнаружить новую планету NASA помог школьник

Старшеклассник сравнивает планету с Татуином из "Звездных войн".

Обнаружить новую планету TOI 1338 b, вращающуюся сразу вокруг двух звезд, NASA помог 17-летний старшеклассник Вулф Цукиер. Он обнаружил планету на третий день своей стажировки в агентстве. Сам он сравнивает планету с Татуином из «Звездных войн».

Читайте такжеЗа 70 лет в космосе загадочно исчезли около 100 звезд – ученыеКак пишет Meduza, старшеклассник из небольшого города Скарсдейл в пригороде Нью-Йорка Вулф Цукиер летом 2019 года проходил стажировку в Центре космических полетов Годдарда. Цукиер рассказал New York Post, что, прежде чем попасть туда, «отправил множество электронных писем случайным исследователям из различных институтов»: «Один из исследователей сказал: «Я не могу взять тебя, но я могу направить тебя к кому-то, кто может тебя взять».

В итоге старшеклассник получил приглашение в Мэриленд на двухмесячную стажировку от американского космического агентства. Он занимался изучением данных, полученных космическим телескопом TESS. Уже на третий день изучения материалов он обнаружил экзопланету TOI 1338 b. Сначала Цукиер принял ее за затемнение или помехи иного рода.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA обнаружило похожую на Землю планету, которая может быть пригодной к жизни.