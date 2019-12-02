В США разработан уникальный турбореактивный дрон (видео)

Четыре реактивных турбины дают аппарату совокупную тягу мощностью до 200 лошадиных сил.

Американский стартап FusionFlight представил беспилотник AB5 JetQuad, который поднимается в воздух с помощью четырех компактных реактивных турбин.

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Разработчики называют свой JetQuad «новым типом летательного аппарата», – это не квадрокоптер, не вертолет и не аэроплан. Четыре реактивных турбины дают совокупную тягу мощностью до 200 лошадиных сил. Турбины управляются системой управления вектором тяги собственной разработки.

Четыре турбины позволяют осуществлять как вертикальные, так и горизонтальные маневры.

«Результат – компактный, полностью автономный, дизельный дрон, который может взлететь и приземлиться практически с любой поверхности, развивать высокую скорость и нести полезную нагрузку», – говорится в сообщении компании.

По словам инженеров, аппарат обладает рядом преимуществ перед традиционными квадрокоптерами – он лучше управляется и способен развивать большую скорость.

Ранее специалисты из Австралии и Ирака смогли научить обычного дрона с камерой эффективно отличать лежащих живых людей от мертвых. Подобная система поможет искать пропавших людей и спасать жизни в чрезвычайных ситуациях.