Microsoft сделала приложения Apple и Android доступными на Windows

Речь не идет о полной совместимости, передает Русская служба Би-би-си.

Приложения будут использовать существующий код, но запускаться и работать станут в защищенном контейнере.

Microsoft считает, что это приведет к появлению большого числа популярных приложений в Windows Store.

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Для использований приложений Apple потребуется внести "10% изменений", сообщили представители Microsoft.

Многие приложения Android можно запускать на смартфоне Windows 10, не внося каких-либо изменений.

Уже работает, в частности, Android-приложение Choice Hotels.

Некоторые популярные игры, например, "Растения против зомби-2", пока недоступны, как и приложение Pinterest.

Некоторые аналитики говорят, что этот шаг – "небезупречное решение" для Microsoft, которая пытается привлечь пользователей к своим мобильным устройствам.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple предложила пользователям Windows бесплатные офисные приложения.