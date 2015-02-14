Apple предложила пользователям Windows бесплатные офисные приложения

Компания Apple предложила пользователям Windows-устройств воспользоваться бесплатной веб-версией своего пакета офисных приложений iWork, cообщает Lenta.ru.

Любой пользователь, создавший аккаунт Apple ID на сайте iCloud с любого устройства, может теперь бесплатно воспользоваться программами Pages, Numbers и Keynote, даже если у него нет гаджета от Apple. Документы, создаваемые в программах, совместимы с форматами в Microsoft Office.

Читайте такжеApple вложит $850 млн в постройку солнечной электростанцииApple может попытаться перехватить часть пользователей у Microsoft, подписка на сервис Office 365 у которой является платной. Microsoft, в основе новой стратегии которой лежат решения для продуктивной работы, ранее обновила приложения Office для iPhone и iPad, добавив к ним больше бесплатных функций.

Изначально приложения iWork были платными и продавались, равно как Office, в коробках. Однако теперь программы бесплатны для всех покупателей новых устройств от Apple. Microsoft постепенно снижает стоимость Office и предлагает различные варианты подписки, однако в целом программы остаются платными.