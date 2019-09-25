Телефон-экран: как выглядит революционный смартфон Mi Mix Alpha от Xiaomi (видео)

Xiaomi планирует запустить смартфон в производство до конца этого года.

Компания Xiaomi представила революционный смартфон – Mi Mix Alpha. Это первый в мире смартфон с полноценным двусторонним экраном.

Площадь дисплея составляет 90% от передней и задней панели гаджета. На задней панели будет отображаться вспомогательная информация: навигатор, «умный дом», напоминания. Основная камера расположена на задней панели, она имеет расширение 12032×9024 пикселей. Две другие камеры – это 20-мегапиксельная ультраширокоугольная и 12-мегапиксельный телеобъектив.

Читайте такжеXiaomi презентовала смартфон Redmi 7: на что способен «бюджетник» за 105 долларов

Фронтальной камеры у смартфона нет, а селфи можно делать на основную, развернув гаджет. Xiaomi планирует запустить смартфон в производство до конца этого года. Цена Mi Mix Alpha – 19 999 юаней, а это 2800 долларов или 68 тысяч грн.