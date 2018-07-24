"Голый" Android и "безрамочный" дизайн: Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Mi A2

Цена новинки составит от 250 до 350 евро в зависимости от комплектации.

В Мадриде состоялась презентация двух новых бюджетных смартфонов от компании Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite.

Как сообщает Mobiltelefon, главной особенностью обоих гаджетов, как и в случас предшественником Mi A1, стала прошивка по программе Android One («голый» Android Oreo, без собственной оболочки MIUI).

Новинка доступна в трех цветах: черном, золотом и голубом. Старт продаж Mi A2 и Mi A2 Lite намечен на 27 июля во Франции, 8 августа в Италии и 10 августа в Испании. Релиз планируется еще в более 30 странах по всему миру, в том числе в России, Беларуси и Украине.

Характеристики Xiaomi Mi A2

В основе Mi A2 лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц, производительность которого, по словам Xiaomi, на 79% выше, чем у Snapdragon 625, применяемого в прошлогоднем Mi A1. Также смартфон оснащен графическим чипом Adreno 512 650 МГц .

Смартфон имеет 5,99" экран с разрешением 2160 х 1080 точек, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi A2 получил двойную основную камеру (12+20 Мп) и 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон имеет аккумулятор на 3010 мАч, а также быструю зарядку QuickCharge 3.0 18W через порт Type-C.

В Европе Mi A2 будет доступен в трех версиях: 4/32 ГБ за 249 евро, 4/64 ГБ по цене 279 евро и 6/128 с ценником в 349 евро.

Характеристики Xiaomi Mi A2 Light

В основе Mi A2 Lite лежит проверенный временем чипсет Snapdragon 625 + графический чип Adreno 506.

Light-версия имеет немного уменьшеный экран - 5,84" с разрешением 2280 х 1080 точек.

Смартфон также оснащен двойной, но более слабой, основной камерой (12+5 Мп) и фронталкой на 5 Мп.

Новинка имеет емкий аккумулятор на 4000 мАч и порт microUSB.

Стоимость Xiaomi Mi A2 Light составит 179 евро за базовый вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти и 229 евро за расширенную комплектацию на 4/64 ГБ.

Как сообщал УНИАН, 19 июля компания Xiaomi анонсировала Mi Max 3, самую последнюю модель из своей линейки гигантских смартфонов.