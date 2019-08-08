Темная материя могла возникнуть еще до Большого взрыва

Вероятно, физики уже наблюдали загадочную материю в различных исследованиях, но не поняли этого.

Темная материя – загадочное гипотетическое вещество, пока еще не открытое учеными – вероятно существовало еще до Большого взрыва, с которого началось существование нашей Вселенной. Так считает ученый балтиморского Университета Джона Хопкинса Томми Тенканен. И хоть сама идея не нова, физик и астроном изложил математическое объяснение, которое подтверждает ее достоверность.

Как сообщает Newsweek, его исследование проливает свет на происхождение темной материи, а также объясняет, как ее можно обнаружить во время астрономических наблюдений.

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«Исследование разоблачает новую связь между физикой элементарных частиц и астрономией. Если темная материя состоит из новых частиц, которые были образованы до Большого взрыва, они могли повлиять на уникальный способ распределения галактик в космосе», - сказал Тенканен.

Это условие можно использовать для того, чтобы выявить суть темной материи и сделать выводы о временах до Большого взрыва», - добавил он.

Пока что ученые не могут объяснить, из чего состоит 95% массы Вселенной. Поэтому они допустили существование гипотетических «темных» форм материи и энергии, чтобы объяснить большие пробелы в знаниях человечества. Считается, что на темную материю может приходиться до 27% массы Вселенной в то время, как темная энергия ответственна за 68%. На «нормальную» материю, то есть на вещи, которые мы видим и наблюдаем, приходится лишь 5%.

В отличие от нормальной материи, темная не отражает и не поглощает свет, она также не светится. И это делает ее обнаружение очень сложным заданием. На самом деле никто прямо этого так и не смог сделать до сегодня. Ученые только предполагают существование темной материи, учитывая ее очевидное гравитационное воздействие на нормальную материю.

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Считалось, что темная материя образовалась во время Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад, с которого началось существование Вселенной. Однако, тот факт, что ее до сих пор не обнаружили, может указывать на ошибочность такого утверждения.

«Если бы темная материя действительно была следствием Большого взрыва, тогда исследователи должны были бы наблюдать сигнал темной материи во время различных экспериментов в области элементарных частиц», - сказал Тенканен.

В своем исследовании он изложил математическое обоснование, которое указывает на вероятность происхождения темной материи с эпохи до Большого взрыва, известной как космологическая инфляция. Ей было присуще быстрое расширение пространства.

Физик-теоретик Алан Гат считает, что теория Большого взрыва элегантно объясняет все, что произошло после фактического возникновения Вселенной. Но она неполная. Ведь все, что было до этого события, остается загадкой.

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«Теория инфляционной вселенной, с другой стороны, описывает сам взрыв и дает гипотетические ответы на такие вопросы», - пояснил он.

Тенканен говорит, что быстрое расширение пространства могло привести к созданию большого количества так называемых «скалярных» частиц, которые включают известный бозон Хиггса, открытый CERN в 2012 году.

«Мы не знаем, что такое темная материя. Но если она как-то связана со скалярными частицами, тогда она может быть старше, чем Большой взрыв», - сказал он.