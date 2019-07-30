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NASA показало фото удивительной туманности в виде Статуи Свободы

12:18, 30 июля 2019
Наука и IT
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NASA показало туманность Статуи Свободы / фото NASA

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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«Цифровым путем удаления звезд это изображение демонстрирует плотные узлы темной межзвездной пыли, поля свечение водорода, ионизированного этими звездами, и большие петли газа, выброшенные умирающими звездами. Детальное исследование NGC 3576 выявило по меньшей мере 33 массивных звезды на конечных стадиях образования и четкое присутствие сложных молекул углерода, известных как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)», - сообщили в пресс-службе.

Данное изображение было сделано в обсерватории Серро Тололо в Чили.

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Теги: #NASA#туманность