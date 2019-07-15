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В NASA рассказали, почему американские астронавты отсутствуют на Луне и Марсе

06:28, 15 июля 2019
Наука и IT
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Астронавт Джон Янг / фото NASA

Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS.

«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска», сказал Брайденстайн, отметив, что астронавты могли бы быть на данный момент и на Марсе.

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Под политическим риском имеется в виду финансирование, пояснил глава NASA. По его словам, в прошлых десятилетиях попытки улететь на Луну и Марс уже предпринимались, однако программы занимали «слишком много времени и денег».

В мае президент США Дональд Трамп выделил NASA дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.

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Теги: #США#NASA#Луна#Марс