В России вынашивают планы рождения в космосе первого россиянина

Но астронавты пока отказываются сотрудничать с учеными в этом направлении.

В России хотят, чтобы первый ребенок, рожденный в космосе, был этнически русским. Такую цель установила доктор Ирина Огнева, которая возглавляет лабораторию клеточной биологии в Институте медицинских и биологических проблем Академии наук РФ.

«Мы всегда были первыми в космосе и хотели бы, чтобы первый человек, рожденный в космосе, был гражданином России», - цитирует ее слова Daily Star.

Однако, Огнева признала, что российские космонавты отказываются сдавать сперму, собранную в космосе, для научных исследований. Она не уточнила, как вообще представляет весь процесс. Или она считает, что ребенок должен быть зачат на орбите, или только рождена.

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«Мы должны позаботиться, прежде всего, о человеке, а не брать за основу патриотический популизм. Самое важное – это не сам факт рождения ребенка, а чтобы он был здоров. С этой точки зрения, мы, несомненно, конкурентоспособны, потому что мы сохраняем лидерство во многих исследованиях», - сказала она.

Российская ученая отметила, что с научной точки зрения, рождение млекопитающего в космосе – это цель, которую можно достичь.

«С моральной и этической точки зрения, это эксперимент с человеческими эмбрионами», - сказала Огнева.

Она также пожаловалась, что для исследований нужна сперма, собранная на орбите. Но российские космонавты на МКС отказываются сотрудничать.

«Мы не можем провести такую простую процедуру, как сбор спермы космонавтов. Приходится постоянно сталкиваться с моральными, психологическими и этическими препятствиями. У нас нет добровольцев среди космонавтов. Все просьбы сдать образцы сталкиваются с насмешками и неодобрением», - пожаловалась Огнева.

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Ее коллега из института Любовь Серова, которая принимает активное участие в космической программе России, добавила, что развитие плода млекопитающего во время космического полета возможно. Поэтому, по ее мнению, можно выносить и родить здорового ребенка на орбите.

«С медицинской точки зрения, это не большая проблема», - сказала она.

Некоторые ученые, однако, предостерегают, что высокий уровень космической радиации может негативно повлиять на девятимесячное развитие ребенка в утробе. Другие же замечают, что рожденный в космосе человек никогда не сможет жить на Земле, потому что у него не будут развиты характеристики для жизни в условиях земной гравитации. На данный момент на орбите никто и никогда не занимался сексом.