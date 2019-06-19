Business Insider: Космонавты СССР летали в космос с оружием с тремя стволами

Оружие начали класть в спасательный набор космонавтов по инициативе Леонова.

Сегодня космос становится все более опасным местом, поскольку Россия и Китай пытаются разместить там свое оружие. Но астронавты и другие космические путешественники уже возили на орбиту вооружение и ранее. Впрочем, вряд ли кто-то брал за пределы планеты нечто фантастическое вроде пистолета с тремя стволами и мачете.

В конце концов, американским астронавтам оружие в космосе не приносило никакой пользы. Чего не скажешь о космонавтах СССР. Им оружие было необходимо, пишет Business Insider. И не для того, чтобы стрелять американских капиталистов на орбите вокруг Земли. Оружие было нужно для самозащиты от медведей.

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До эры программы Shuttle с ее кораблями многоразового использования для возвращения на планету использовалась капсула, которая защищала жизнь экипажа. В СССР разработали для этого космический корабль «Союз», который был прицеплен к одноименной ракете. Его модуль для приземления тоже был (и остается до сих пор) капсулой, похожей на ту, которую США использовали во времена программы «Аполлон». Американская капсула с астронавтами обычно падала в океан, где ее подбирали ВМС США. Но советский аналог обычно приземлялся в Центральной Азии. И здесь начинаются проблемы.

Современная Россия – большая страна. А СССР был еще больше. Поэтому мест, где капсула могла бы затеряться, хватало. И с одной из них так действительно произошло. Стрелять из огнестрельного оружия в обогащенной кислородом среде с невесомостью – плохая идея. Все астронавты и космонавты хорошо об этом знали. Но пистолет ТП-82 с тремя стволами не был разработан для выстрелов на борту корабля или в открытом космосе. Он входил в состав запасов для выживания и был предназначен для использования на Земле. В 1965 году один космонавт узнал, почему.

Алексей Леонов был первым человеком в открытом космосе. Его капсула приземлилась в лесах покрытых снегом Уральских гор примерно за 1000 километров от нужного места. К счастью для него, у него был ПМ с калибром 9 миллиметров, чтобы защититься от диких хищников.

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В конце концов, его страх перед приземлением не в том месте заставил его лоббировать включение оружия в запасы всех капсул «Союза». В результате был разработан ТП-82 — оружие, с которым можно было охотиться, убивать крупных хищников и стрелять сигнальными ракетами. Но это еще не все. В прикладе ТП-82 было спрятано большое мачете, которое можно было тоже использовать для выживания.

Но в капсуле Леонова такого оружия не было. Он и его коллега Павел Беляев провели два дня в Уральских горах. Космонавты мерзли и боялись нападения крупных хищников. Спасательная команда наконец спустилась и забрала их. Однако, страх стать добычей для грозных бурых медведей никогда не оставлял Леонова. Через 20 лет после того полета он стал влиятельным руководителем программы подготовки космонавтов. Леонов использовал свое влияние, чтобы добиться разработки пистолета с тремя стволами и мачете в прикладе, который входил в стандартное укомплектование капсулы «Союза».