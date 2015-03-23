Ученые сегодня снова планируют запустить Большой адронный коллайдер

В этом месяце сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям выявили несколько проблем в коллайдере, их быстро устранили. После перезапуска ускорителя ученые планируют провести опыт со столкновением двух протонов на скорости, близкой к скорости света. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на британское издание Индипендент.

И при помощи этого получить информацию о темной материи, которая занимает примерно четвертую часть вещества Вселенной.

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«Мы вступаем в новую фазу исследований и очень взволнованы», - сказал гендиректор Европейской организации Рольф Хойер.

Коллайдер находится на глубине в 100 метров под границей Франции и Швейцарии. Он представляет собой почти 30-километровый кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц в виде гигантской трубы.

В июле 2012 года ученые Европейской организации ядерных исследований объявили, что обнаружили при помощи коллайдера возможный "бозон Хиггса" – частицу, без которой невозможно объяснить происхождение Вселенной.