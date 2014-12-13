Ученые снова запустят Большой адронный коллайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) готовит Большой адронный коллайдер (БАК) ко второму трехлетнему циклу исследований. Об этом в пятницу, 12 декабря, было объявлено на 174-й сессии совета ЦЕРН, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз организации.

В настоящее время специалисты проводят все необходимые подготовительные тесты. После двухлетней остановки включены криосистемы, которые должны охладить крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц до температуры 1,9 градуса выше абсолютного нуля. 9 декабря магниты одной восьмой части кольца были запитаны до уровня, который необходим для достижения рабочей энергии 6,5 триллиона электронвольт.

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Согласно плану работ, исследования на БАК начнутся снова в марте 2015 года, причем уровень энергии будет в два раза больше, чем при первом запуске в 2012-ом. В ходе экспериментов в ускорителе запустят встречные пучки протонов, энергия их столкновений будет достигать 13 тераэлектронвольт. Этот уровень никогда не был достигнут в прошлом ни на одном из ускорителей мира.

«С помощью этого нового энергетического уровня БАК откроет новые горизонты как для физики, так и для будущих открытий, — заявил генеральный директор ЦЕРН Рольф Хойер. — Я с нетерпением жду, чтобы увидеть то, что природа приготовила для нас».

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Двухлетняя модернизация была необходима, в частности, для проверки и замены 10 тысяч 170 высоковольтных соединений между сверхпроводящими магнитами. Неполадки с этими соединениями привели в сентябре 2008 года к остановке работы БАК. Кроме того, специалистам предстояло усилить защиту чувствительного электронного оборудования в тоннеле от ионизирующего излучения.

Основная цель новых экспериментов заключается в изучении свойств бозона Хиггса, об открытии которого было объявлено в 2012 году. Также ученые планируют осуществить проверку современных теорий темной материи, дополнительных пространственных измерений и суперсимметрии.