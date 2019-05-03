В США планируют напечатать на 3D-принтере ракету Terran 1 (видео)

Компания Relativity Space работает над созданием ракеты Terran 1, 95% элементов которой будет напечатано.

В США планируют напечатать на 3D-принтере ракету Terran 1. Большая часть элементов, включая 10 двигателей, будет напечатано на 3D-принтере.

Конструкторы отмечают, что современные ракеты имеют более 100 тыс. запчастей. Но в их летательного аппарата таких элементов будет значительно меньше - до 1 тысячи. Время 3D-печати одной ракеты Terran 1 не будет превышать 60 дней.

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Расчетная стоимость одного запуска составляет 10 млн долларов. Первый тестовый полет Terran 1 запланировано на 2020 год. Если все пройдет хорошо, коммерческие запуски начнутся в 2021 году.

В долгосрочной перспективе компания собирается печатать 3D-ракеты прямо на Марсе.