В США планируют напечатать на 3D-принтере ракету Terran 1 (видео)
13:50, 03 мая 2019Наука и IT
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Компания Relativity Space работает над созданием ракеты Terran 1, 95% элементов которой будет напечатано.
В США планируют напечатать на 3D-принтере ракету Terran 1. Большая часть элементов, включая 10 двигателей, будет напечатано на 3D-принтере.
Конструкторы отмечают, что современные ракеты имеют более 100 тыс. запчастей. Но в их летательного аппарата таких элементов будет значительно меньше - до 1 тысячи. Время 3D-печати одной ракеты Terran 1 не будет превышать 60 дней.
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Расчетная стоимость одного запуска составляет 10 млн долларов. Первый тестовый полет Terran 1 запланировано на 2020 год. Если все пройдет хорошо, коммерческие запуски начнутся в 2021 году.
В долгосрочной перспективе компания собирается печатать 3D-ракеты прямо на Марсе.
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