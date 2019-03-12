Reuters сообщило о планах Apple представить новый видеосервис
Apple анонсировала презентацию новых продуктов 25 марта. Слоган мероприятия - «It`s show time» («Пришло время шоу»).
Читайте такжеApple запустит серию смарт-одежды
Что будет представлено на презентации - не сообщается, однако по данным Reuters, речь пойдет о новом теле- и видеосервисе компании, передает kommersant.
Как говорят источники агентства, запуск стримингового сервиса запланирован на апрель. Он будет включать в себя подписку на контент телерадиосети CBS, медиаконгломерата Viacom и канала Starz. Кроме того, по информации собеседников Reuters, ведутся переговоры с HBO.
Агентство отмечает, что Apple давно «намекает» на новый сервис, тратя $2 млрд на производство собственного контента и контракты с мировыми звездами, в частности телеведущей Опрой Уинфри. Платформа по задумке должна составить конкуренцию Netflix и Amazon.