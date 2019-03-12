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Reuters сообщило о планах Apple представить новый видеосервис

12:35, 12 марта 2019
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

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Что будет представлено на презентации - не сообщается, однако по данным Reuters, речь пойдет о новом теле- и видеосервисе компании, передает kommersant.

Как говорят источники агентства, запуск стримингового сервиса запланирован на апрель. Он будет включать в себя подписку на контент телерадиосети CBS, медиаконгломерата Viacom и канала Starz. Кроме того, по информации собеседников Reuters, ведутся переговоры с HBO.

Агентство отмечает, что Apple давно «намекает» на новый сервис, тратя $2 млрд на производство собственного контента и контракты с мировыми звездами, в частности телеведущей Опрой Уинфри. Платформа по задумке должна составить конкуренцию Netflix и Amazon.

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Теги: #разработка Apple