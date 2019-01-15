Apple планирует выпустить новый iPod Touch и iPhone с разъемом USB-C

Apple в этом году планирует заменить разъем Lightning на USB-C в iPhone и других портативных устройствах.

Компания Apple работает над созданием нового поколения плеера iPod Touch, а также над смартфоном iPhone с разъемом USB Type-C.

Об этом сообщает Mac Otakara со ссылкой на источники. В частности, эту информацию подтвердило несколько поставщиков комплектующих Apple на выставке CES 2019.

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Подробности о новом iPod touch пока не известны также, как и нет информации о сроках выхода устройства. Предполагается, что в нем увеличат диагональ экрана (у модели последнего поколения она составляет четыре дюйма). Также новый iPod touch могут оснастить 3,5-мм аудиоразъемом и сканером пальца Touch ID.

Последний iPod Touch вышел в 2015 году. Он был разработан на базе iPhone 6, но его экран был как у iPhone 5/5S - 4″ Retina-дисплей.

Также издание сообщает, что в этом году Apple заменит разъем Lightning на USB-C в iPhone и других портативных устройствах. На данный момент с таким портом выпускаются лишь новые iPad Pro.