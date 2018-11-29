На Apple подали в суд из-за пыли под экранами компьютеров

Пользователи жалуются, что из-за некачественных фильтров под экранами MacBook и iMac собирается пыль, в результате чего на экране появляются "пятна", а работа процессора замедляется.

Компания Apple вновь столкнулась с коллективным иском. На этот раз пользователи жалуются, что из-за некачественных фильтров под экранами MacBook и iMac собирается пыль.

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Из-за этого на экране образуются "пятна", а также замедляется работа процессора. Владельцам техники приходится отдавать немалые деньги, чтоб отремонтировать устройства, сообщает MacRumors c ссылкой на юридическую фирму Hagens Berman, которая занимается делом.

"Apple на сегодня является самой дорогостоящей компанией в мире, потому что потребители верят, что на делает надежные качественные продукты. Но она не смогла исправить одну из самых простых и известных проблем в технологическом сообществе-накопление пыли, - сказал управляющий партнер и соучредитель Hagens Berman Стив Берман. - Этот дефект фильтра обходится владельцам Apple в сотни долларов на ремонт, и Apple отказывается брать на себя ответственность".

Юридическая компания намерена привлечь Apple к ответственности, поскольку проблема затрагивает миллионы компютеров. Сообщается, что такой брак наблюдается в моделях iMac и MacBook с 2013 по 2018 год. А за ремонт устройств, гарантийный срок которых истек, пользователям приходится платит порядка 600 долларов.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года на Apple подали в суд за намеренное замедление iPhone.