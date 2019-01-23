В ЕС обсуждают создание космических сил
Комиссар Евросоюза по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Беньковска заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о создании собственных космических сил.
Читайте также"Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году" - Медведев резко раскритиковал «Роскосмос»
Об этом сообщает брюссельское издание EUObserver. По словам еврокомиссара, сейчас несколько государств - членов Евросоюза рассматривают возможность создания космических войск. Беньковска подчеркнула, что вопросы, обсуждаемые на уровне стран, должны рассматриваться и на уровне всего ЕС.
«Мы должны обсудить в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европейские космические силы», - подчеркнула политик.
Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix создаст сериал о космических войсках США.