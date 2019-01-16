Netflix создаст комедийный сериал о космических войсках Трампа
23:14, 16 января 2019Курьёзы
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Шоу будет рассказывать о людях, которые пытаются реализовать идею космических войск.
Космические войска Трампа превратят в сериал / Фото: Twitter
Стриминговый сервис Netflix решил снять комедийный сериал о космических войсках Трампа.
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Об этом сообщает Mediaite. Созданием сериала займутся Стив Карелл и Грэг Дэниелс, известные по Saturday Night Live и сериалу «Офис».
Отмечается, что шоу будет рассказывать о людях, которые пытаются реализовать идею космических войск.
О планах по созданию космических сил в 2018 году заявил президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что Пентагон уже работает над планами по созданию подразделения.
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