Стало известно, когда Google Chrome запустит свой блокировщик рекламы

Под блокировку попадут всплывающие окна, автовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие окна рекламы в подвальной части страницы.

Американская корпорация Google заявила в своем блоге, что 9 июля 2019 года сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome доступной во всем мире.

Читайте такжеЭксперт предупредил, что обновление Chrome может "поломать" сотни сайтов

Под нежелательной рекламой понимается список видов агрессивной и навязчивой рекламы, составленный организацией Coalition for Better Ads, передает kommersant. В список входят всплывающие окна, автовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие окна рекламы в подвальной части страницы и другие.

Google уже длительное время ведет борьбу с нежелательной, по их мнению, рекламой. Впервые об этом компания заговорила в феврале 2018 года, когда браузер Chrome начал тестировать блокировщик рекламы в Северной Америке и Европе. В ноябре 2018 года компания заявила, что будет блокировать рекламу на всех сайтах с крайне навязчивой рекламой, если они не примут меры по этому поводу в течение 30 дней с момента уведомления.

По заявлению старшего директора по продукции Chrome Бэна Гэлбрейта, тестовый запуск блокировщика привел к массовым улучшениям в интернете: «По состоянию на 1 января 2019 года две трети всех сайтов, которые когда-то не соответствовали стандартам правильной рекламы, сейчас исправили свои алгоритмы и находятся в хорошем состоянии».