Google Chrome позволит насовсем отключить автозапуск видео со звуком

В ближайшие недели компания Google выпустит новую версию браузера Chrome, позволяющую насовсем отключить звук на сайте, где видео воспроизводится автоматически.

Об этом сказано в блоге Google, посвященном обновлениям Chrome, передает Meduza.

Сейчас в браузере есть функция, которая отключает звук только на вкладке; она перестает работать, как только вы закрываете вкладку.

Читайте такжеGoogle Chrome начнет блокировать назойливую рекламу

Новый инструмент Chrome позволит отключить звук на всем сайте; функция продолжит действовать, даже если вы откроете другую страницу этого же сайта или зайдете на него повторно.

Чтобы воспользоваться инструментом, нужно будет зайти в меню «Окно» или нажать правой кнопкой мыши на вкладку и во всплывающем окне выбрать строчку «Отключить звук на сайте» (сейчас таким же образом можно отключить звук на вкладке).

Ранее УНИАН сообщал, что Google объявила о запрете автоматического запуска видео, которое включается со звуком, в Google Сhrome. Функция появится в версии Chrome 64 с января 2018 года.

По мнению компании, это должно избавить пользователей от "нежелательных шумов", а также использования трафика и потребления энергии устройства без согласия пользователя.