Российского космонавта, который вернулся на Землю, допросят по делу "дыры на МКС"

Российский член экспедиции МКС-56/57 Сергей Прокопьев проходит по делу о появлении отверстия в стенке космического корабля на орбите как свидетель.

Вчера, 20 декабря, российский космонавт Сергей Прокопьев вернулся с Международной космической станции на Землю: в ближайшее время его допросят по делу о появлении отверстия в бытовом отсеке космического корабля Союз МС-09.

Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли РФ пишет ресурс РИА Новости.

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Ранее уже был допрошен космонавт Олег Артемьев, который вернулся с МКС еще 4 октября (дыру обнаружили 30 августа).

Пока Прокопьев был на орбите, ему и новому россиянину на МКС Олегу Кононенко поручили во время выхода в открытый космос вырезать кусочек обшивки с отверстием и сделать вокруг соскобы. Контейнеры с материалами передали следствию.