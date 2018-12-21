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Российского космонавта, который вернулся на Землю, допросят по делу "дыры на МКС"

16:18, 21 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Вчера, 20 декабря, российский космонавт Сергей Прокопьев вернулся с Международной космической станции на Землю: в ближайшее время его допросят по делу о появлении отверстия в бытовом отсеке космического корабля Союз МС-09.

Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли РФ пишет ресурс РИА Новости.

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Ранее уже был допрошен космонавт Олег Артемьев, который вернулся с МКС еще 4 октября (дыру обнаружили 30 августа).

Пока Прокопьев был на орбите, ему и новому россиянину на МКС Олегу Кононенко поручили во время выхода в открытый космос вырезать кусочек обшивки с отверстием и сделать вокруг соскобы. Контейнеры с материалами передали следствию.

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Теги: #Международная космическая станция