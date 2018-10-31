Новое обновление превращает умные часы Apple Watch в «кирпичи»

Apple прекратила распространение обновления WatchOS 5.1 после сообщений владельцев об ошибке.

Компания Apple вчера начала распространение обновлений iOS 12.1для iPhone и iPad, а также WatchOS 5.1 для умных часов Apple Watch.

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Как пишет itc.ua, с обновлениями возникли определенные проблемы.

Обновление WatchOS 5.1 должно было активировать датчик ЭКГ в умных часах Apple Watch Series 4 на территории США, а также добавить поддержку групповых видеозвонков FaceTime и более 70 новых эмодзи.

Но сразу после выхода обновления на форуме Reddit и в социальной сети Twitter начали появляться сообщения пользователей о том, что после установки обновления их устройства перестали включаться. Как сообщается, дальше загрузочного экрана с логотипом Apple процесс не идет. То есть, по сути, обновление превратило гаджеты в кирпичи, резюмирует издание.

Пока неизвестно, в чем конкретно заключается ошибка, и каково количество пользователей, которых затронула эта проблема. Но известно, что Apple почти сразу остановила распространение обновления. То есть, разработчики явно в курсе проблемы и уже занимаются ее решением. Сроки повторного выпуска обновления WatchOS 5.1 пока не называются.

Как сообщал УНИАН, компания сразу Apple вчера презентовала новые планшеты iPad Pro, новый ноутбук MacBook Air и новый ПК Mac mini.