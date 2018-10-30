Мощные и тонкие: Apple представила новые iPad Pro и MacBook Air (фоторепортаж, видео)

Также компания показала обновленный мини-компьютер Mac mini, новый Apple Pencil и клавиатуру Smart Keyboard Folio.

Сегодня, 30 октября, компания Apple провела свою вторую осеннюю презентацию в 2018 году.

На презентации Apple представила новые iPad Pro, Mac mini, MacBook Air и новое поколение стилуса Apple Pencil. Расскажем подробнее о новинках.

Apple показала новый iPad Pro - все характеристики

Представлены две модели: iPad Pro 11 дюймов и 12,9 дюйма. У моделей дисплей Liquid Retina от края до края, технология ProMotion, процессор A12X Bionic и технология Face ID.

Новый iPad Pro справится со всеми вашими задачами, при этом его можно повернуть, как вам удобно. Функции многозадачности позволяют задействовать всю мощь iPad Pro. Можно работать над креативным проектом, переписываться с другом, искать что‑нибудь в интернете и говорить по FaceTime.

Графическая производительность выросла в 2 раза. У iPad Pro две камеры с технологией Smart HDR. Задняя камера 12 Мп, фронтальная камера - TrueDepth.

Сколько стоит новый iPad Pro

11-дюймовый iPad Pro 2018 с 64 ГБ памяти будет стоить 799 долларов. 12,9-дюймовый iPad Pro с 64 ГБ - $999.

Весит менее 700 грамм.

Новый Apple Pencil и клавиатура Smart Keyboard Folio

Apple Pencil теперь распознаёт ваши прикосновения. Чтобы зарядить его или создать пару с новым iPad Pro, нужно просто примагнитить Apple Pencil к грани устройства.

Новая клавиатура Smart Keyboard Folio защищает устройство с обеих сторон и у нее новій дизайн.

Apple презентовала новый MacBook Air - все характеристики

Новый MacBook Air стал более тонким и лёгким, оснащён дисплеем Retina, Touch ID, клавиатурой нового поколения, трекпадом Force Touch. Он представлен в трёх цветах — серебристом, золотом и «серый космос».

Дисплей - Retina13,3”с высоким разрешением. Стекло дисплея занимает всю поверхность от края до края рамки корпуса, а сама рамка стала тоньше на 50%. В новый ноутбук встроена технология Touch ID.

MacBook Air весит всего 1,25 кг. В него встроен процессор Intel Core i5 восьмого поколения. Память до 16 ГБ позволяет работать в нескольких приложениях сразу, а SSD‑накопитель до 1,5 ТБ.

Новый MacBook Air работает до 12 часов без подзарядки.

Это еще и самый экологичный Mac. Для создания корпуса использовали переработанный алюминий.

Сколько стоит новый MacBook Air

Цена нового MacBook Air стартует от 1199 долларов

Apple обновила Mac mini - характеристики

Mac mini — мощный настольный компьютер, контроллер для домашней автоматики, основа масштабных рендер‑ферм. Теперь Mac mini оснащён 4‑ядерным или 6‑ядерным процессором Intel восьмого поколения и графикой Intel UHD Graphics 630.

Высокопроизводительная память DDR4 SO‑DIMM 2666 МГц на Mac mini позволяет быстрее обрабатывать объёмные файлы и запускать несколько виртуальных машин. А для более ресурсоёмких задач предусмотрена конфигурация с памятью до 64 ГБ.

На Mac mini установлен флеш-накопитель PCIe. Его скорость чтения до четырёх раз выше, чем у флеш‑накопителей предыдущего поколения. Можно подключать разные устройства к портам Mac mini через Thunderbolt 3.

Корпусе шириной всего 19,7 см.

Сколько стоит новый Mac mini

Базовая версия Mac mini будет продаваться за $799.