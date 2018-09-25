Создатели Instagram ушли из компании
08:44, 25 сентября 2018Наука и IT
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О причинах своего ухода они не сообщили. Систром и Кригер заявили, что намерены взять паузу для отдыха, прежде чем приступить к новым проектам.
Instagram был основан в 2010 году / фото techbeasts.com
Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании.
Заявление обнародовано в Instagram. «Мы с Майком благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет в Facebook. Наша команда выросла из 13 человек до тысячи с офисами по всему миру, создавая продукты, используемые и любимые сообществом более одного миллиарда человек. Теперь мы готовы к новой главе», — говорится в заявлении руководителей.
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О причинах своего ухода они не сообщили. Систром и Кригер заявили, что намерены взять паузу для отдыха, прежде чем приступить к новым проектам.
Как известно, предприниматели основали Instagram в 2010 году, а в 2012 году популярный сервис купил за миллиард долларов Facebook.
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