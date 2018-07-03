Названы самые скачиваемые приложения в App Store за 10 лет

По состоянию на май 2018 года в App Store доступно около 2 млн приложений, 10 тыс. из которых собрали более $1 млн.

Аналитическая компания App Annie представила исследование о самых скачиваемых iOS-приложениях.

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Лидером рейтинга стало приложение Facebook. В топ-10 также попали Facebook Messenger, YouTube, Instagram, WhatsApp Messenger, Google Maps, Snapchat, Skype, WeChat и QQ. Самыми загружаемыми играми были признаны Candy Crush Saga, Subway Surfers и Fruit Ninja.

По данным App Annie, в 2010–2018 годах общее количество загрузок достигло более 170 млрд установок, из которых 30,5 млрд скачиваний пришлось на 2017 год. Лидерами рейтинга по загрузкам стали США, Китай, Япония и Великобритания. Общие расходы пользователей превысили $130 млрд, в прошлом году - $42,5 млрд.

По состоянию на май 2018 года в App Store доступно около 2 млн приложений, 10 тыс. из которых собрали более $1 млн. Авторы исследования отмечают, что владельцы устройств пользуются около 40 приложениями в месяц, тратя на это порядка трех часов в день.

В отчет попали данные о загрузках приложений и расходах пользователей с июля 2010 года по май 2018 года. Предустановленные приложения не учитывались в рейтинге. Руководствуясь партнерскими отношениями с компаниями и разработчиками, App Annie также не раскрыла конкретное число загрузок, предоставив только список самых популярных.