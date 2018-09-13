День программиста 2018: традиции и поздравления с праздником
13 сентября программисты отмечают свой профессиональный праздник. Дата меняется только в високосные годы и тогда приходится на 12 сентября.
Когда отмечается День программиста
Дата празднования Дня программиста выбрана не случайно. Это - 256-й день в году. Стоит отметить, что цифра 256 тесно связана с IT-миром. Так, 256 - это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием.
Традиции
В этот день "виновники торжества" получают поздравления и подарки от коллег и близких. В некоторых компаниях существует традиция собираться в этот день за праздничным столом.
Также в некоторых коллективах руководство вручает дипломы и грамоты отличившимся программистам.
Кроме того, сами программисты в некоторых компаниях сами организуют "айтишные" празднования.
Поздравления с Днем программиста
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По случаю профессионального праздника, повелитель мышей, клавиатур и планшетов! Пусть в твоем виртуальном государстве никогда не будет недовольных, бунтов и восстаний, пусть программы и компьютерное "железо" всегда слушаются тебя, и тогда мы, твои реальные пользователи, тоже признаем тебя своим королем!
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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем программиста! Это праздник делит человечество на такие 10 категории: тех которые понимают двоичную систему счисления, и тех что нет :)
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Поздравляем с Днем программиста
Нашего компьютерного артиста
Спасибо за коды и за ноутбуки
Ты на работе не страдаешь от скуки
От вирусов нас защищаешь
С сайтами помогаешь
За это мы тебя обожаем
И с праздником поздравляем
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Поздравляем программистов! Сегодня ваш день! Желаем, чтобы компьютер не вис, чтоб "сейф" работал, тимлидер не грузил задачами, интернет не вис и вообще был с толстым каналом! Здоровья тебе, внимательности, вменяемого потока заданий и всегда отличного настроения!
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Наш программист, сегодня твой день
И поздравлять тебя, нам совсем не лень
Мы пожелаем послушных кодов
Все больших достижений с каждым годом
Большой любви, не виртуальной
И денег много, очень реальных
Ты всем всегда готов помочь
Примчаться даже в позднюю ночь
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Мы поздравляем тебя с программиста днем
Помни, что без тебя, мы все пропадем!
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Уважаемый коллега! Поздравляем с профессиональным праздником и хотим пожелать тебе еще многие километры программного кода, роста зарплаты в геометрической прогрессии и неисчерпаемых запасов горячего кофе на рабочем месте!