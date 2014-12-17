НАСА обнаружило на Марсе признаки жизни

Об этом сообщается на сайте НАСА, передает Lenta.ru. Это может указывать на существование жизни на планете в прошлом или настоящем.

Команда ученых, управляющих Curiosity, пока не может указать источник газа на Марсе, он может быть как биологического, так и небиологического характера, однако на Земле 95 процентов метана поступает от микроорганизмов. Чтобы доказать животное происхождение метана, потребуются дополнительные исследования.

Молекулы, содержащие углерод, которые были обнаружены в порошкообразном образце при бурении скалы, могут и не быть доказательством того, что на Марсе есть или были микроорганизмы. Однако они указывают на благоприятные условия для возникновения жизни.

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Марсоход Curiosity сейчас расположен в районе марсианского кратера Гейл на экваторе планеты. Ранее исследования марсохода показали, что на поверхности Марса существовали обширные озера. Кроме того, ученые полагают, что атмосфера Марса могла поддерживать температуру выше нуля градусов.

Curiosity прибыл на Марс 6 августа 2012 года, и достиг главной цели своей миссии — горы Эолида в центре кратера Гейл — в сентябре 2014 года. Основными задачами Curiosity является проведение детальных геологических и геохимических исследований, изучение атмосферы и климата планеты, поиск воды или следов ее присутствия. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой до 75 сантиметров и делать полный разворот на месте. Этот проект обошелся НАСА в 2,5 миллиарда долларов.