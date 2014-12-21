NASA показало видео возвращения корабля Orion с орбиты

Ракета-носитель Delta IV с многоразовым космическим кораблем Orion стартовала 5 декабря 2014 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Корабль спроектировал и построил американский аэрокосмический (и оборонный) гигант Lockheed Martin при участии специалистов ЕКА (Европейского космического агентства). Европейцы для этого предоставили американской стороне космический грузовик ATV (Automated Transfer Vehicle), который подвергся существенной модернизации. Организация первого тестового полета корабля обошлась США в 370 миллионов долларов.

Ракета-носитель тяжелого класса Delta IV создана компанией ULA (United Launch Alliance) исключительно из компонентов, разработанных и произведенных в США. В отличие от Atlas V, на ней не установлены российские двигатели РД-180.