В Японии впервые на дорогах протестировали беспилотное такси (видео)

Машины ездили по Токио фиксированным 5-километровым маршрутом.

В Японии прошли первые испытания беспилотных такси.

Машины ездили по Токио фиксированным 5-километровым маршрутом, говорится в сюжете ТСН.

Повороты и перестроения между полосами автомобили осуществляют автоматически. Чтобы принять участие в новейшем тест-драйве, необходимо было предварительно пройти специальный отбор.

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Стоит одна поездка около 14 долларов. Волноваться за исправность машины не стоит, потому что во время эксперимента за рулем сидит водитель, который в экстренной ситуации возьмет управление машиной на себя.

Если идея приживется, беспилотные такси начнут курсировать в Токио в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года.