Опубликована подборка самых впечатляющих видео 2014 года

Режиссер и актер Люк Бержерон объединил 233 самых впечатляющих и популярных видео 2014 года в ролик, который длится почти семь минут.

Видео режиссер опубликовал на своем канале в Youtube.

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Большую часть видео занимают экстремалы - покорители высот: парашютисты, руферы, лыжники. Кроме этого, в клип также вошли танцоры и подборка вирусных роликов этого года.

Каждый фрагмент ролика пронумерован, поэтому его можно найти посмотреть отдельно в созданном режиссером списке.

Отметим, что Бержерон создает такие подборки уже в седьмой раз.