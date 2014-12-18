Опубликована подборка самых впечатляющих видео 2014 года
11:43, 18 декабря 2014Наука и IT
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Режиссер уже в седьмой раз создает подборки самых популярных видео.
В подборке видео значительную часть занимают экстремалы / Скриншот
Режиссер и актер Люк Бержерон объединил 233 самых впечатляющих и популярных видео 2014 года в ролик, который длится почти семь минут.
Видео режиссер опубликовал на своем канале в Youtube.
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Большую часть видео занимают экстремалы - покорители высот: парашютисты, руферы, лыжники. Кроме этого, в клип также вошли танцоры и подборка вирусных роликов этого года.
Каждый фрагмент ролика пронумерован, поэтому его можно найти посмотреть отдельно в созданном режиссером списке.
Отметим, что Бержерон создает такие подборки уже в седьмой раз.
Видео Luc Bergeron
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